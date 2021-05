Garoto de 9 anos sequestrado em Miguel Calmon é resgatado em Feira de Santana

Três dias após ter sido sequestrado na cidade de Miguel Calmon, no Centro Norte baiano, o garoto Calebe Dourado, de 9 anos, foi resgatado e já está em casa com a família. As informações são do Jacobina Notícias.



De acordo com a coordenação da 16ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, Calebe estava em Feira de Santana, distante 246 km da cidade de onde foi levado. A Polícia não informou se o garoto foi libertado mediante pagamento de resgate ou não.



Calebe foi sequestrado na última segunda-feira, quando brincava em uma praça. Um Renault Sandero preto parou ao lado do local onde o garoto brincava. Dois homens saíram do carro e pegaram o garoto, que foi jogado no interior do veículo. O carro usado no sequestro foi encontrado próximo à cidade de Miguel Calmon, com pneus furados.



De acordo com Jacobina Notícias, três pessoas foram presas suspeitas de participação no crime. Um deles, Emílio Lima de Magalhães, de 20 anos, confirmou à polícia o envolvimento no crime e indicou outras duas pessoas, identificadas como Sebastião Gama Barreto e Poliana Miranda, que também estão presos. De acordo com a Polícia Civil, outros três envolvidos no crime estão foragidos. Eles teriam entrado em contato com a família pedindo dinheiro pelo resgate do garoto.