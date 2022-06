Gás de cozinha sofre novo aumento na Bahia e preço se aproxima de R$ 140

O gás de cozinha vai ficar ainda mais caro na Bahia a partir desta sexta-feira (1). O produto passou pelo quarto reajuste do ano, aumentando em cerca de R$ 4,90 para as distribuidoras. Com isso, a previsão é de que o repasse aos consumidores seja entre R$ 5 e R$ 7, informou o g1.

A Acelen, responsável pela Refinaria Mataripe, confirmou um aumento de 7,6%, que fará o botijão custar entre R$ 137 e R$ 139. Em nota, a empresa afirmou que o reajuste segue critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dolar e frete.

O gás de cozinha vem sofrendo reajustes constantes e o valor dobrou desde 2020, quando o produto custava, em média, R$ 68 no estado.