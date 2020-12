Gasolina em alta: combustível tem alta de 13% na Bahia em 30 dias

O técnico em telefonia Valter Freitas, 55, possui três motos para atuar nos serviços de entrega. No último sábado, ele abasteceu com a gasolina custando R$3,99 o litro. Nesta quarta-feira (30), a mesma gasolina estava R$4,65. “No sábado, encher o tanque custou R$22 e hoje R$28,47. Infelizmente, para não perder a clientela, vou absorver esse aumento sem repassar para os meus clientes e vamos combinar que essa é uma forma péssima de começar o ano novo”, lamenta.

De acordo com o presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus Freitas, com a chegada do inverno europeu, quando há um aumento na demanda dos derivados de petróleo, a tendência é que haja novos aumentos. “A alta dos preços se deve, sobretudo, à política adotada pela Petrobras de ajustar o valor do diesel e da gasolina tomando como base o valor do barril de petróleo e do dólar. Como no Brasil temos um uso grande do transporte viário, essa alta impacta de forma muito significativa na vida dos consumidores”, comenta.

Walter Tannus chama atenção para o fato de que a alta ultrapassou 13% em menos de 30 dias, gerando um aumento médio de 5% semanalmente. “Num momento de recessão econômica como esse que estamos vivendo, essa alta termina impactando de modo muito negativo”, ressalta.

Fatores de alta

O educador financeiro e consultor do CORREIO Edísio Freire salienta que o petróleo é uma commodity e que, desde 2017, a Petrobrás indexa o preço praticado com o valor do barril. “O custo final, no entanto, é afetado pela pauta fiscal que gera a diferença de valores nos estados brasileiros. A Bahia, infelizmente, possui uma das pautas fiscais mais altas do país, gerando um custo final também alto”, explica.

Edísio Freire salienta que a pauta fiscal vigente no estado torna o combustível vendido na Bahia um dos mais caros do País (Foto: Divulgação)

Outro impacto destacado pelo educador diz respeito ao fato de que, no estado, os postos de combustível estão concentrados na mão de poucos empresários e isso faz com que os aumentos ocorram em todos os postos, sem grande possibilidade de concorrência. Ele salienta que, nesse final de ano, a lei do mercado terminou prevalecendo. “No início da pandemia, com a queda na procura, houve uma queda no preço. Nesse final de ano, a retomada, o 13º salário e as pessoas saindo de férias ajudaram a ampliar a procura nos postos de combustível”, analisa.

A especialista em gestão financeira Raquel Santos reflete sobre a compensação do uso do carro diariamente, lembrando que buscar carona ou até mesmo os aplicativos pode significar uma boa economia. “No meu caso, por exemplo, eu me mudei para o mesmo bairro do meu escritório e vendi o carro, pois na ponta do lápis me locomover pelo aplicativo é uma economia significativa e valeu a pena”, conta.

Raquel Santos optou por trocar o carro pelo uso de aplicativos e mudou a vida para estar mais próxima do ambiente de trabalho (Foto: Divulgação)

O professor universitário Fábio Fernandes, 43, estava em viagem pelo interior do estado com a família e disse ter tido uma surpresa bem desagradável com esses aumentos. “No interior, na região de Vitória da Conquista, o litro da gasolina estava variando entre R$4,49 e R$4,89. Infelizmente, nesse período de festas e férias, a gente termina fazendo o sacrifício para conseguir sair um pouco”, finaliza.

5 DICAS PARA ECONOMIZAR

1. Evite saídas desnecessárias;

2. Mantenha o automóvel com a manutenção atualizada, evitando que o mal funcionamento das peças acarrete em um consumo maior de combustível;

3. Procure trocar as marchas sempre na rotação correta, mantendo o giro do motor compatível à marcha escolhida;

4. Estar sempre com carro cheio também contribui para aumentar o gasto de combustível. Cargas superiores a 10 quilos já influenciam no consumo, pois o motor terá que fazer mais força para colocar o veículo em movimento;

5. Circular com os pneus em boas condições é essencial para economizar combustível. Pneus murchos influenciam diretamente no rendimento do veículo, pois geram mais atrito com a via.



PREÇO MÉDIO NAS ÚLTIMAS SEMANAS (Fonte: ANP)

DATA COMBUSTÍVEL VALOR MÉDIO

09/11/2020 GASOLINA COMUM (R$/LITRO) 4,42

16/11/2020 GASOLINA COMUM (R$/LITRO) 4,49

30/11/2020 GASOLINA COMUM (R$/LITRO) 4,55

07/12/2020 GASOLINA COMUM (R$/LITRO) 4,54