Gato e tutor brigam por causa de tapete na cozinha e viralizam na web; assista

Um tapete na frente da geladeira e uma briga boa entre um gato e um tutor. O vídeo foi compartilhado na última quinta-feira (4) e já tem mais de 100 mil curtidas. O bicho comprou briga com o homem por causa da decoração que estaria incomodando o bichano.

O tutor tenta colocar o tapete e explica que o gato, chamado de Oreo, não pode tirar do local, mas o felino não se importou muito com o comentário do amigo e tirou o material da frente da geladeira, gerando diversão para quem assistia a gravação.

O vídeo foi compartilhado pela filha do tutor, Flávia Araújo, e acumula mais de 1 milhão de visualizações. Segundo ela, o gato foi castrado e, por isso, está 'preso' em casa, fazendo graça com a família.

"Adoro essas bagunças que eles fazem. A gente chama atenção mas no fundo é engraçado", comentou uma internauta. "Segue a lenda que ele está arrumando e o gato desarrumando o pano até hoje", brincou uma internauta.