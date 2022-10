Gavião é resgatado em incêndio florestal em cidade no oeste baiano

Um gavião foi resgatado na manhã desta sexta-feira (7) por bombeiros que atuavam combatendo um incêndio florestal na região de Benfica, na cidade de Angical, no oeste da Bahia. O animal estava na zona rural quando foi visto pelos profissionais, que iniciavam por volta das 6h30 mais um dia de trabalho.

O gavião foi levado para a sede do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) em Barreiras, onde deve ser avaliado e receber o tratamento o adequado.

“Estávamos seguindo quando o gavião apareceu num voo rasante e parou em frente a nossa viatura, na estrada e percebemos que ele não estava conseguindo voar. Descemos do carro e realizamos o resgate. Avaliamos rapidamente e percebemos que aparentemente ele não estava ferido nem com as patas queimadas, então resolvemos deixá-lo na sede do Inema para um cuidado mais específico”, explicou a soldado BM Lucinda Souto, responsável pelo resgate da ave.

O capitão BM Daniel Santana diz que os bombeiros continuam atentos a tudo ligado à flora e fauna das regiões quando estão atuando em incêndios, não somente se preocupando com as chamas.

“Todos eles têm esse cuidado, que é uma das nossas premissas. Ao mesmo tempo em que debelamos o incêndio verificamos possíveis animais que estejam próximos e precisam de ajuda, assim como orientamos os moradores a como evitar o fogo e o que fazer em caso de princípio de incêndio. Cuidar na natureza também é uma das nossas metas”, afirmou.