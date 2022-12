Gegê se apresenta e Vitória tem grupo completo na pré-temporada

O último dos seis jogadores contratados pelo Vitória para a temporada 2023 se apresentou na Toca do Leão. O meia Gegê, ex-Londrina, fez as primeiras atividades no centro de treinamento rubro-negro na manhã desta quarta-feira (7). Ele passou por avaliações médicas e físicas e depois deu voltas no campo. A previsão é que o jogador inicie os trabalhos com bola na quinta-feira (8).

Com a chegada de Gegê, o Vitória passa a ter o grupo completo de jogadores na pré-temporada, iniciada em 28 de novembro. Antes dele, outros cinco reforços já tinham se apresentado, os laterais Railan e João Lucas, o zagueiro Camutanga, o também meia Diego Torres, e os atacantes Osvaldo e Nicolás Dibble.

Nesta quarta-feira, o técnico João Burse comandou trabalhos técnicos, em um primeiro momento, e táticos, na sequência. Osvaldo, Rafinha, Santiago Trellez, João Lucas e Vicente só participara da parte inicial da atividade.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de quinta-feira (8), a partir das 9h30. Os jogadores estão concentrados na chácara Vidigal Guimarães. A torcida está liberada para acompanhar o treinamento e terá acesso exclusivamente pela loja oficial do Barradão.

O Leão estreia no dia 5 de janeiro, quando jogará contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional e do estadual, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.