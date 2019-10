Geladeira Literária é instalada no bairro da Federação; saiba como pegar e doar livros

O bairro da Federação, em Salvador, ganhou uma geladeira coletiva. O aparelho, no entanto, é diferente do que estamos acostumados: não gela e não armazena alimentos. É que o equipamento, na verdade, serve para acabar com outro tipo de fome: a de leitura.

A Geladeira Literária, como foi batizada, fica na Rua Agnelo Brito, que liga o bairro da Federação à Garibaldi, e tem livros para todos os gostos. Para usufruir dela, o processo é bem simples. Como se trata de um bem comunitário, a ideia é que todos contribuam e tenham responsabilidade na hora de usar.

Para participar do projeto, que é totalmente gratuito, basta ir ao local, pegar um exemplar, levar pra casa e depois devolver. As pessoas também podem colaborar doando livros para o projeto. Basta abrir a porta da geladeira para colocar ou retirar os livros.

A Geladeira Literária é um projeto idealizado pela educadora, Harmonia Ferri, diretora da escola Kurumi. Segundo ela, que instalou o equipamento em frente à instituição, o objetivo é "democratizar o acesso à leitura na região, colaborando principalmente com os moradores do Engenho Velho da Federação".