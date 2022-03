'Gêmeo' de Arthur Aguiar viraliza após ser flagrado em festa

Um homem idêntico ao ator e cantor Arthur Aguiar está dando o que falar nas redes sociais. Ele foi flagrado durante uma festa em Manaus, no Amazonas, e assustou aos demais participantes pela semelhança com o artista. Arthur permanece confinado na casa do Big Brother Brasil 22 e o 'sósia', na verdade, se trata do bancário Gabriel Mota, de 28 anos.

A própria esposa de Arthur, Maíra Cardi, também ficou espantada com a semelhança. "Boninho, você prometeu que não ia deixar ele sair da casa para ir em lugar nenhum! Vou invadir essa casa", brincou em um story no Instagram.

O administrador da página oficial do brother também brincou. "Eita... descobriram o segredo, mas era para estar votando e não no show".

"Parecido não, idêntico!", disse um internauta ao comentar a semelhança. "Eu jurava que era ele, mas não é", falou outro. "Estou chocada com o Arthur Aguiar de Manaus", disse outra pessoa no Twitter.