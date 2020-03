General Heleno testa positivo para coronavírus

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, testou positivo para o coronavírus. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira (18).

O general também integrou a comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Heleno já tinha feito outro teste, que deu negativo, no último dia 13.

Informo que o resultado do meu segundo exame, realizado no HFA, acusou positivo. Aguardo a contraprova da FioCruz. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao COVID-19. Estou isolado, em casa, e não atenderei telefonemas. — General Heleno (@gen_heleno) March 18, 2020

Heleno tem 72 anos e integra o grupo de risco para a doença. Com o novo caso, são 16 as pessoas que integraram a comitiva de Bolsonaro ou tiveram contato com o grupo nos Estados Unidos que testaram positivo para o coronavírus.

***

O CORREIO entende a preocupação diante da pandemia do novo coronavírus e que a necessidade de informação profissional nesse momento é vital para ajudar a população. Por isso, desde o dia 16 de março, decidimos abrir o conteúdo das reportagens relacionadas à pandemia também para não assinantes. O CORREIO está fazendo um serviço de excelência para te manter a par de todos os últimos acontecimentos com notícias bem apuradas da Bahia, Brasil e Mundo. Colabore para que isso continue sendo feito da melhor forma possível. Assine o jornal.