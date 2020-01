General Leonel é o novo comandante da 6ª Região Militar

Aconteceu nesta quinta-feira (30) a mudança de comando da 6ª Região Militar - Região Marechal Cantuária, em Salvador. O general de divisão Marcos André da Silva Alvim transmitiu o cargo ao general de divisão João Batista Bezerra Leonel Filho.

A primeira atividade do evento foi a cerimônia de inauguração do retrato, no Quartel-General. A fotografia do comandante sucedido foi exposta na Galeria de Antigos Comandantes da 6ª Região Militar. O subtenente Anselmo entrou ao general Silva Alvim a insígnea utilizada nos dois anos durante seu comando. As esposas dos comandantes sucessor e sucedido receberam ramalhetes de presentes.

À noite, no 19° Batalhão de Caçadores (19° BC), o comandante militar do Nordeste, general de Exército Marco Antônio Freire Gomes presidiu a solenidade de transmissão de cargo, diante de autoridades militares e civis, da imprensa local e da tropa formada por representações das Organizações Militares Diretamente Subordinadas e Vinculadas à 6ª Região Militar.

Ao final, a tropa disfilou a pé e motorizada, e o general Silva Alvim recebeu os cumprimentos dos oficiais, que se despediram dele.