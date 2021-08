Gêneros literários e as diferenças entre suas estruturas textuais

Dentro das áreas da linguagem, gramática e redação, existem diversas regras e estruturas para analisar e também para elaborar diferentes tipos de texto.

Quando falamos de análise sintática ou análise morfológica, por exemplo, estamos falando da estrutura gramatical de um texto e estes elementos serão responsáveis pela coerência e pela coesão de seu texto, ou seja, do sentido de seu texto como um todo.

No entanto, dentro da literatura e da escrita, temos vários formatos, estrutura e tipos de texto, como por exemplo a poesia, a prosa, a carta, o ensaio, a resenha e inúmeros outros formatos.

Pensando nisso e que também estamos cada vez mais próximos das provas de vestibular deste ano, hoje iremos ver a diferença entre a dissertação e outros formatos textuais e também qual é a diferença entre poesia e poema.





Imagem: Pixabay

Dissertações e a defesa de uma ideia através de argumentos

Uma coisa essencial a se notar antes de começar a estudar gêneros textuais e dicas para a escrita de cada um deles, é verificar o tipo de texto que a sua instituição pede no vestibular.

Isso ocorre pois, de universidade para universidade, temos mudanças na estrutura de provas e elementos característicos de cada uma destas instituições.

Um grande exemplo de como estes pontos podem variar de instituição para instituição é a existência do portfólio UNOPAR para conclusão do curso nesta universidade.

Ao invés do tradicional TCC, temos a elaboração de vários portfólios ao longo do curso que irão determinar a aprovação ou não do aluno.

Portanto, ao notarmos que existem variações no tipo de texto que cada universidade pode pedir em seu vestibular, o mais indicado é começarmos pela dissertação, que acaba sendo o formato textual mais comum na hora de fazer uma prova e vestibular.

O que exatamente é uma dissertação e qual a ideia principal deste tipo de texto? A dissertação pode ser conhecida também por seu nome mais formal: dissertação-argumentativa.

Este nome já nos mostra o caráter e a ideia principal de uma dissertação, a elaboração e defesa de uma ideia ou linha de pensamento através de dados e argumentos. Ou seja, a dissertação é um texto argumentativo.

Para defender sua ideia com sucesso, o primeiro passo é a leitura de notícias e atualidades no dia-a-dia, para entender o que anda acontecendo no mundo e o que pode ser o tema da dissertação do ENEM neste ano, por exemplo.

Além disso, existe uma estrutura de parágrafos pré-determinada para a execução deste texto que irá garantir que seu texto está coeso e conciso:

Introdução Desenvolvimento Conclusão

A dissertação deve ser escrita seguindo esta ordem de tópicos, de modo que a introdução trará uma breve ideia do tema que será discutido. O desenvolvimento, por sua vez, será o momento para a argumentação e exposição de dados que sustentem a sua visão.

E por fim, a conclusão será responsável por amarrar a introdução e o desenvolvimento de seu texto, será o ponto final de explicação do tema e da ideia apresentada ao longo do texto.

Ainda, existem diversas dicas para arrasar na hora de elaborar a sua dissertação no vestibular. Segundo a plataforma Mundo Vestibular, algumas destas dicas são:

Saiba criticar

Manter-se informado e ler sobre atualidades

Uso do português formal

Relacionar as informações do texto

Leia bastante

Ainda, a leitura é um dos pontos mais importantes para se considerar, pois este hábito acaba sendo uma prática para a hora da escrita.

