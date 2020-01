Geninho confirma Ronaldo e Vico como titulares contra o Sport

O Vitória terá duas novidades diante do Sport na segunda rodada da Copa do Nordeste, sábado (1º), às 16h, na Arena de Pernambuco. O goleiro Ronaldo e o atacante Vico serão titulares no duelo de rubro-negros.

"São as duas mudanças que eu tenho. Ronaldo é um substituto imediato e Vico também ficou à disposição. Tinha a possibilidade de jogar o outro jogo, mas tinha que cumprir a suspensão. Com a lesão do (Léo) Ceará, acabou abrindo um espaço de maneira até quase automática para que Vico jogue em sua posição, que é pelo lado direito. Fora isso, é o time que iniciou o jogo passado", informou o técnico Geninho.

Vico entrará na vaga deixada por Léo Ceará, que, ao contrário do que disse o treinador, não está lesionado, e sim rebaixado à equipe de aspirantes. Ele foi sacado do grupo principal enquanto não chega a um acordo com a diretoria para renovar o atual contrato, que se encerra em dezembro.

Testado entre os titulares durante a pré-temporada, Vico não foi utilizado na estreia do regional contra o Fortaleza porque estava suspenso. A punição era referente ao ano passado, quando ainda vestia a camisa da Ponte Preta.

Ronaldo vai substituir Martín Rodríguez, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai desfalcar o Leão por seis a nove meses. Prata da casa, Ronaldo tem 23 anos e se profissionalizou em 2018. De lá pra cá, defendeu o Vitória 41 vezes e sofreu 52 gols. Antes titular da equipe de aspirantes no Campeonato Baiano, Lucas Arcanjo foi convocado para o elenco principal e ficará no banco de reservas.

Além de cravar as mudanças que vai fazer no time, Geninho analisou o adversário e disse que o palco do duelo ajuda o Vitória. "É sempre muito difícil jogar contra o Sport, uma das grandes equipes do Norte e Nordeste, respeitada, que costuma investir forte. Passou por alguns problemas, mas está se ajeitando", pontuou. "Acho que teremos uma pequena vantagem. Conheço o Sport, passei três vezes lá e conheço bem. Seria mais difícil jogar na Ilha (do Retiro). O Sport na Ilha ganha uma força maior do que ele já tem. A torcida vai incentivar, mas a participação da torcida como é feita na lha, você não tem", afirmou o treinador rubro-negro.

"Nesse quesito nós ganhamos um pouco, mas isso não tira do Sport a qualidade na parte técnica, o que vai me trazer de problemas dentro de campo, e eu espero muitos, pois o grupo lá está se tornando cada vez mais forte. Mas, pelo que o grupo do Vitória vem me passando, tenho esperança no que podemos fazer. Acredito num bom jogo, bastante equilibrado", projetou Geninho.

O lateral esquerdo Rafael Carioca sofreu uma contusão na coxa na manhã desta sexta-feira (31) e foi vetado da viagem para o Recife. Contratado este ano do Internacional e titular da equipe de aspirantes, Leonardo Leocovick, de 20 anos, foi recrutado e será o reserva de Thiago Carleto.

Confira os 19 jogadores relacionados:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Ronaldo;

Laterais: Van, Jonathan Bocao, Carleto e Léo;

Zagueiros: João Victor, John e Maurício Ramos;

Volantes: Guilherme Rend, Gerson Magrão, Romisson e Maykon Douglas;

Meias: Fernando Neto e Matheus Tenório;

Atacantes: Alisson, Vico, Júnior Viçosa e Ruan Levine.