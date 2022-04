Geninho é demitido do Vitória após derrota para o Fortaleza

Geninho não comanda mais o Vitória. O técnico foi demitido na noite desta quarta-feira (20) após a derrota por 3x0 para o Fortaleza. O jogo, disputado na capital cearense, foi o primeiro do duelo nordestino válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A decisão da diretoria rubro-negra pela mudança foi tomada ainda no vestiário do estádio Castelão.

"O Esporte Clube Vitória anuncia que Eugênio Machado Souto, o Geninho, não continuará técnico da equipe. Geninho foi comunicado da decisão após a derrota para o Fortaleza, nesta quarta-feira, em Fortaleza, pela Copa do Brasil. O clube agradece ao profissional pela dedicação e deseja sucesso no próximo desafio", informou o Vitória em comunicado oficial.

A demissão de Geninho ocorre após ele comandar apenas quatro jogos. A quinta passagem dele na Toca do Leão durou apenas 35 dias. Ele assumiu o time no dia 18 de março depois do Vitória ser eliminado na fase classificatória do Campeonato Baiano, o que resultou na saída de Dado Cavalcanti.

A estreia de Geninho foi marcada pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil, após triunfo por 2x0 contra o Glória-RS, no Barradão. A derrota para o Fortaleza foi a terceira sob o comando dele. Antes, o Leão havia perdido nas duas primeiras rodadas da Série C do Brasileiro, para Remo (2x1) e Floresta (1x0). O aproveitamento é de 25%.

O Vitória volta a entrar em campo no domingo (24), às 18h, quando visita o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. A delegação rubro-negra segue de Fortaleza direto para a cidade palco do próximo compromisso.

Confira os quatro jogos comandados por Geninho nesta temporada:

- Vitória 2x0 Glória-RS - Baenão (2ª fase da Copa do Brasil)

- Remo 2x1 Vitória - Barradão (1ª rodada da Série C do Brasileiro)

- Vitória 1x0 Floresta - Barradão (2ª rodada da Série C do Brasileiro)

- Fortaleza 3x0 Vitória - Castelão (3ª fase da Copa do Brasil)