Gente: o ativo mais importante das organizações

Salários e benefícios deixaram de ser os únicos atrativos no mundo laborativo. Para reter talentos, as empresas precisam investir em valorização, garantindo que a experiência de trabalho seja sinônimo de bem estar físico, psicológico, financeiro e competitivo. Com o objetivo de promover ações que visam o crescimento e bem-estar das equipes na corporação, os setores de recursos humanos estão apostando na employee experience(EX), que coloca o colaborador como foco central das decisões do RH.

Apesar de ser uma tendência mundial, a adoção ainda é pequena. Uma pesquisa da Social Base aponta que 13,4% das corporações estão dispostas a ter um orçamento voltado à execução de estratégias direcionadas ao público interno, afinal, a atenção dispensada ao profissional deve ser dada desde a seleção até a demissão.

De acordo com o diretor técnico de projetos de Employee Experience Plus na Energy People, consultoria estratégica e operacional de RH, Rogério Bragherolli, o objetivo central do Employee Experience Plus (EE+) é repensar e preparar as organizações, através das pessoas que farão a transformação cultural, tecnológica e de processos, viabilizando a sustentabilidade e o crescimento do negócio. “Em outras palavras, o EE+ trabalha de maneira exata e objetiva a potencialização do capital humano, transformando o custo de pessoas em valor para a organização”, esclarece.

Tendência

Bragherolli salienta que a Employee experience é uma tendência moderna, que vem sendo aplicada em empresas em todo o mundo, e o Employee Experience Plus é um upgrade inovador desta experiência, pois sai do idealismo para a prática e para os resultados financeiros. “A proposta é interessante e os efeitos são atrativos e bastante expressivos para empresas de todos os segmentos e portes, mas obviamente o desafio é grande. Por isso, as lideranças das companhias, especialmente o time de Recursos Humanos, precisam entender que a implementação do projeto Employee Experience Plus não é apenas um programa de RH”, pontua.

O diretor técnico diz que qualquer empresa pode implementar a mudança da cultura organizacional, mas salienta que a implementação não é para amadores, pois exige muita experiência e conhecimento para que os resultados sejam alcançados. “De maneira geral, ela é feita a 4 mãos, entre a empresa especializada na metodologia e as equipes do cliente, ou seja, a empresa que quer adotar o EE+”, esclarece.

Rogério Bragherolli lembra que é condição essencial o respeito à cultura da organização e ao modelo de negócio. “Através de um assessment ágil e efetivo, será possível criar soluções otimizadas com "vetores de eficiência de capital humano", que vão alavancar resultados tangíveis e intangíveis para o empregador e para os seus funcionários”, diz, pontuando que, no final do dia, são as pessoas as grandes responsáveis pelo sucesso das empresas e, por este motivo, devem ser administradas como o ativo mais importante das organizações.

Para efetivar esse processo, cada organização investirá de acordo com o grau de maturidade e da abrangência do projeto, aliado a isso, ele pode ser feito por etapas e o investimento, na maioria dos casos, é recuperado pelos resultados de curto e médio prazos de maneira clara e objetiva.



Para otimizar as experiências do trabalho, é preciso manter o foco nos ambientes:

Físico – O espaço é preparado para colaborar com a experiência agradável, afinal, o colaborador passa mais tempo no local de trabalho que em outras atividades. A estrutura precisa ser acessível, segura e confortável.

Tecnológico – O ferramental que colaborará com o desenvolvimento das tarefas precisa ser moderno, capaz de otimizar a rotina de trabalho, gerando qualificação e engajamento.

Cultural - A liderança precisa ser pensada e desenvolvida para promover uma influência positiva, além de ser justa e alinhada à cultura organizacional.