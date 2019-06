Gerente de comunicação do aeroporto de Salvador é escolhida melhor profissional do Nordeste

A gerente de comunicação do Salvador Bahia Airport, Daniela Franco, foi escolhida a melhor profissional de Comunicação Corporativa do Nordeste e uma das 10 melhores do país. Ela foi a vencedora na região do prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa 2019.

O prêmio foi anunciado na noite da última quarta-feira (29), em São Paulo. “Ao longo de minha carreira, tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais da área. Receber este prêmio foi uma grata surpresa, pois o Nordeste é berço de comunicadores os quais respeito demais e que servem de inspiração, como outros colegas também indicados. Estou muito feliz e agradeço a meu time e a todos que me ajudam no exercício das minhas atividades no dia a dia. Vivo um momento especial, atuando em uma empresa de propósitos sólidos e preocupada com a geração de valor não só para aqueles com quem se relaciona diretamente, mas para a sociedade como um todo”, apontou Daniela.

(Foto: Divulgação)

Daniela está à frente da Comunicação do Salvador Bahia Airport desde março de 2018, e já desenvolveu projetos importantes no terminal.

Daniela Franco é formada em Economia e Administração e especializada em Comunicação Corporativa. A executiva já exerceu o cargo de Diretora do Capítulo Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) na Bahia e trabalhou a maior parte da sua carreira na indústria. Suas expertises são: planejamento e gestão, desenvolvimento de projetos de comunicação e cidadania corporativa, e relacionamento com stakeholders.