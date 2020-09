Gerson King Combo, o 'Rei do Soul' brasileiro, morre aos 76 anos

O cantor Gerson King Combo, pioneiro do soul no país, morreu na noite da terça-feira (22), aos 76 anos. O artista morreu no Posto de Assistência Médica de Irajá, no Rio de Janeiro.

Em nota divulgada nas redes sociais de Gerson, a informação é de que ele morreu em decorrência de uma infecção generalizada e de complicações das diabetes, depois de uma internação repentina.

Não há informações sobre velório e enterro do corpo de Gerson.

Gerson passou mal na última semana e teve que cancelar apresentação no Caxias Music Festival. Na segunda, a produção informou que ele tinha recebido alto e voltado para casa.

Conhecido como "Rei do Soul", ele era menos conhecido entre gerações mais novas, mas voltou ao centro das atenções durante o BBB20, por ser ídolo de Babu Santana, um dos participantes de destaque da edição. Na reta final do programa, King Combo participou de show exclusivo para os confinados, por videoconferência, emocionando Babu.

Nos anos 1970, King Combo era comparado com James Brown, um dos maiores cantores norte-americanos de todos os tempos. Cantor, compositor e dançarino, ele começou a carreira dublando o ídolo Little Richard em programas de rádio. "Mandamentos black" foi o maior hit de sua carreira, sendo usada em trilha sonora de séries inclusive fora do Brasil.

A carreira perdeu impulso nos anos 1980, mas o músico se mantinha ativo. Em novembro de 2019 ele lançou "Uma chance ao vivo", primeiro single do álbum Gerson King Combo 70 anos.

Um documentário sobre a vida e obra do artista está em produção, com previsão de estreia para 2021. "Gerson King Combo – O filme", foi dirigido por Belisario Franca e David Obadia. O longa terá a participação de nomes como Alcione, Marcelo D2, Leci Brandão, Paula Lima, Simoninha e Fernanda Abreu.