Giba ou Rodallega? Colombiano acirra disputa no ataque do Bahia

Depois do início tímido, entrando apenas no segundo tempo das partidas, o atacante Rodallega enfim se firmou na equipe do Bahia. Melhor preparado fisicamente, o colombiano tem deixado os tricolores bem satisfeitos e parece ter ganhado a disputa com Gilberto pela vaga de titular.



Se diante do Fortaleza a atuação de gala - com direito a quatro gols na vitória do Esquadrão por 4x2 -, foi o suficiente para fazer o jogador cair nas graças da torcida, a cereja do bolo veio no empate por 1x1 contra o Red Bull Bragantino, no último sábado, pelo Brasileirão.



Apesar de não ter conseguido dar o triunfo ao tricolor, Rodallega anotou uma pintura em um belo voleio que abriu o placar na Fonte Nova. O gol, aliás, foi o primeiro do time baiano no estádio após sete meses atuando longe de casa.



O início avassalador fez Rodallega entrar na briga pela artilharia do Brasileirão. Atualmente, o centroavante tem cinco gols em sete partidas e ocupa o posto de quinto maior goleador da Série A. Edenilson, do Internacional, com nove tentos, é o artilheiro isolado.



Por falar em disputa pela artilharia, a boa fase de Rodallega abre o questionamento sobre quem deve ser o centroavante do Bahia. Desde 2018 o posto vem sendo ocupado com maestria por Gilberto. O camisa 9 ostenta números expressivos. Foram 76 gols pelo clube, 19 na atual temporada.



Contudo, na última rodada, o técnico argentino Diego Dabove preferiu manter Rodallega entre os titulares e deixou Giba como opção no banco. Apesar de já ter deixado claro que pode montar o time com os dois atacantes, como foi no empate por 0x0 com o Santos, Dabove ficou em cima do muro quando questionado sobre quem é o dono da posição.



“Vamos vendo partida a partida quem é o melhor para a equipe. Todos estão trabalhando bem. É uma competição interna. Temos variações para ir armando o time. Tanto Hugo Rodallega quanto Gilberto estão treinando bem”, disse o treinador.



Disputa sadia

Titular nos últimos três jogos, Rodallega conseguiu aproveitar a brecha deixada por Gilberto, que não atravessa bom momento. Apesar de ser vice-artilheiro do Brasileirão, com oito gols, o centroavante balançou as redes adversárias só uma vez nos últimos 13 jogos.



Apesar da “ameaça”, Gilberto considera positiva a chegada de Rodallega. Há algum tempo Giba considera importante ter alguém com quem dividir os trabalhos e a missão de marcar os gols.



“Nosso grupo tem excelentes jogadores e a chegada do Hugo traz um poder ainda maior. Fico feliz por ter pessoas assim, a gente precisa decidir os jogos, estar sempre marcando, e ter jogadores com esse nível ajuda o grupo a crescer”, afirmou Gilberto.



Além disso, é importante para o Bahia ter um novo goleador, pois o tricolor ainda não sabe se Gilberto permanecerá no elenco na próxima temporada. O atacante tem contrato somente até o final do ano e já deu sinais de que deve seguir um caminho diferente em 2022.



O próximo compromisso do Bahia será no domingo, quando visita o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Até lá, o treinador Diego Dabove vai ter uma semana para decidir se mantém Gilberto no banco ou volta ao esquema com dois centroavantes.