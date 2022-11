Gil acompanha jogo do Brasil e minimiza ofensas: 'Deixa para lá'

O cantor Gilberto Gil está disposto a esquecer as ofensas que recebeu de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), durante o jogo da estreia do Brasil contra a Sérvia. O artista deu sua opinião sobre o caso.

Em um bate-papo com o jornalista Juca Kfouri, no Catar, o baiano relatou que não estava mais pensando no caso e falou que seria melhor "deixar as ofensas para lá". Ele ainda revelou que não estará nos próximos jogos da seleção, mas acompanhará o time para retornar ao Catar.

"Estou indo para Paris amanhã [terça-feira] e, se a seleção fizer bons três próximos jogos, talvez eu volte", contou. A família do cantor já começou a se movimentar para conseguir tomar as devidas providências contra as agressões. No entanto, não revelaram o que farão.

Segundo o UOL Esporte, os torcedores que hostilizaram o cantor podem pegar até um ano de prisão, segundo o artigo 329 do Código Penal do Catar.