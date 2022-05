Gil do Vigor encontra crush pessoalmente e dá beijão ao vivo no 'Mais Você'

Gil do Vigor se encontrou com Raimundo, seu escolhido após o quado Solteiros Online, no Mais Você. Logo no primeiro date, ocorrido nesta quinta (12), os dois já trocaram um grande beijo na tela da TV Globo.

No programa de ontem (11), o economista foi apresentado a cinco solteiros de forma virtual e escolheu o empresário. Depois, os dois dividiram um café da manhã a distância.

Agora, finalmente os pretendentes se viram pessoalmente. O encontro começou com o casal de costas. Eles se viraram, andaram em direção um ao outro e se beijaram, sem trocar nenhuma palavra antes.

"Prazer". disse Gil, depois do beijo. "O prazer é meu", respondeu o goiano de 27 anos.

Depois do beijo, Gil e o crush tiveram um jantar. Raimundo demonstrou estar bem nervoso, mas o clima de romance seguiu no ar.

"Quando a gente namorar tem que ser direitinho porque sou ciumento", brincou o pernambucano.

Entretanto, depois do jantar e de mais um segundo encontro fora das câmeras, o ex-participante do BBB contou que pretende ser apenas amigo de Raimundo.

"Queria namorar com ele, mas ele é muito tímido. Tivemos a oportunidade de nos conhecer mais depois, mas ficou só na amizade. O beijo foi bom. A gente se encontrou, mensagem vem, mensagem vai, teve o segundo round. Jantamos, mas ele continuou tímido", contou, a Ana Maria Braga.