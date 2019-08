Gil e Brown farão shows gratuitos durante a Semana do Clima

Entre os dias 19 e 23 de agosto, Salvador vai sediar a Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança de Clima. Promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o apoio da prefeitura da cidade, o evento vai debater as questões climáticas. O evento, que acontecerá no Salvador Hall, dentro do Wet’n Wild, na Avenida Paralela, vai contar com shows exclusivos dos músicos Gilberto Gil e Carlinhos Brown, que farão apresentações individuaisa partir das 18h30 do dia 22 (quinta-feira).

Sobre o repertório, sabe-se que Gil levará ao palco grandes sucessos da sua carreira. Já Brown, envolvido na temática da semana, trará a questão do clima em embalos como Mixturação, Earth Mother Water e Romântico Ambiente, entre outros.

Para o prefeito ACM Neto, a Semana será um momento único. “Essa é uma grande oportunidade para nossa cidade apresentar todo trabalho que está sendo desenvolvido na agenda climática”, afirma.

O presidente da Empresa Salvador Turismo ( Saltur), Isaac Edington, destaca que este evento, além da importância estratégica para a cidade, traz discussões acerca de um dos temas mais importantes da atualidade - a sobrevivência dos Sistemas Vivos. "Traz também benefícios imediatos para Salvador, no que tange a movimentação turística e econômica, promoção da cidade, e ainda nosso posicionamento como cidade apta a realizar eventos de grande magnitude e complexidade”, completa.

As inscrições para a Semana do Clima são gratuitas e estão abertas até as 16h do dia 16 de agosto (sexta-feira) neste link. Só será possível assistir às apresentações mediante inscrição no evento.

Semana do Clima

As conclusões do encontro vão alimentar os resultados da Cúpula de Ação Climática, organizada pelo secretário-geral da ONU em 23 de setembro, em Nova Iorque, com o objetivo final de impulsionar a ambição climática e acelerar a implementação do Acordo de Paris e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A Semana do Clima também contribuirá para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP25) que acontecerá em Santiago, no Chile, de 2 a 13 de dezembro de 2019.

São esperados participantes dos 33 países da América Latina e Caribe, além de outras regiões do mundo, somando, até o momento, mais de 90 nacionalidades diferentes. O evento reunirá autoridades nacionais e locais, líderes regionais dos setores públicos e privados e representantes da sociedade civil, incluindo líderes indígenas e jovens, assim como oficiais das Nações Unidas.

As discussões serão no Salvador Hall, um centro de eventos transformado na Cidade do Clima, para receber a Semana com altos padrões de sustentabilidade. O local é totalmente acessível através de transporte público e atenção especial será dada para providenciar alimentação vegetariana e de origem local, evitando também o desperdício de papel e plásticos recicláveis de uso único.