Gil e Sarah dizem ter visto artista fazer sinal para Pocah em show no BBB21

Em conversa com Fiuk, Gil e Sarah revelaram nesta sexta-feira (26) que perceberam que uma artista que fez show na casa do Big Brother Brasil 21 fez um sinal com as mãos para Pocah.

A artista, que não teve o nome citado pelos participantes, teria feito um sinal negativo, com o polegar para baixo, para sinalizar, segundo os brothers, que a participação da funkeira não estava agradando.

- Eu não sei se foi parte da coreografia, se é paranoia minha, se é coisa da minha cabeça, disse Gil.

- Não vamos falar, também, porque depois vai sacanear se a gente falar o nome da pessoa, alertou Sarah.

- Foi das últimas que vieram?, quis saber Fiuk.

- Já tem um tempinho, disse Sarah.

Eles cogitam se a artista era amiga de Pocah.

- Um sinal de que tipo?, questiona Fiuk.

- Um sinal com o dedinho pra baixo. Do tipo:? 'deu ruim', responde Sarah.

- Putz, exclama Fiuk.

Os participantes querem saber, então, se o sinal negativo teria feito Pocah mudar o comportamento dentro da casa.

- Ela mudou com a gente antes ou depois da festa?, perguntou Sarah.

- Acho que antes, acho que já estava tentando antes, disse Gil.

- Eu não lembro a ordem das coisas, diz Sarah.

Na internet, fãs dos participantes levantaram a possibilidade do sinal ter partido das cantoras Lexa ou Luisa Sonza, que fizeram show juntas há algumas semanas na casal. Porém, outros relataram que tudo não passa de uma teoria da conspiração do economista.

Veja o momento da conversa: