Gil fala sobre relação com Juliette: 'deveria ter julgado menos e refletido mais'

Gilberto foi eliminado do Big Brother Brasil 21 pela torcida da Juliette. Em entrevista a Ana Maria Braga, no programa Mais Você, o economista revelou que já previa que enfrentaria duas torcidas no paredão.

"Já estava pronto para isso. A torcida da Sarah poderia ir comigo, mas como ela tava rejeitada, lascou. Então seria Camilla e Juliette contra mim. Não acreditava que os cactos votariam em mim por maldade, mas sim para salvar Juliette, pois acreditava que o paredão seria disputado entre nós dois", analisa.

Gil e Juliette eram aliados durante boa parte do jogo, mas acabaram rachando no meio do programa. Vigor relembrou a relação dos dois, que têm as maiores torcidas do reality.

"Era algo muito forte dentro de mim. Por mais que as pessoas falassem que eu estava me colocando em risco, que poderia me lascar por conta da Juliette. Mas não tinha como ser diferente. E como eu tinha uma boca desse tamanho, tudo que via na minha cabeça eu falava. Com meu bocão, eu me ferrava. Deveria ter refletido mais e julgado menos, não só com a Juliette, mas com outros", conta.

Se contratempos marcaram a relação com Juliette, com Sarah foi só amor. Juntos, a brasiliense e o pernambucano formaram uma das grandes amizades e conexões da edição.

"Eu e ela somos cancerianos, vamos na emoção. Na quinta semana, olhei para ela e falei 'eu e tu somos os vilões'. Eu já senti ali. E a gente se perde, quando volta do paredão várias vezes dá ruim. Pois o povo vinha dizendo que a gente sabe de tudo, e a gente se lasca. É complicado, pois no jogo a gente não tem informação, não sabe das coisas. E, do nada, passamos de rejeitados para amados da casa", lembra.

"Lá dentro as relações são reais sim. E Sarah é alguém que eu amo demais, uma parceira. Ela era meu porto seguro, um ombro que eu tinha para chorar. Vou contar com ela para sempre", conta Gil do Vigor.