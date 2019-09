Gilberto balançou as redes sete vezes nos últimos seis jogos

Que o momento de Gilberto com a camisa do Bahia é bom, a torcida já está cansada de saber. Mas olha, o camisa 9 tricolor tem sido uma verdadeira máquina de balançar as redes. Nos últimos seis jogos do Esquadrão no Brasileirão, Golberto marcou sete vezes. Números que colocam o jogador como vice-artilheiro da Série A, com nove gols.

A fase artilheira de Gilberto é tão boa que fez o atacante entrar na disputa para ser o maior goleador do Bahia em uma única temporada no século 21. O gol marcado contra o Vasco, na vitória por 2x0, em São Januário, deixou o jogador com 24 gols em 2019. Com isso, ele ultrapassou Sorato, que em 2006 anotou 23 tentos com a camisa tricolor, e assumiu o top 4 dos artilheiros no século.

A mira agora está voltada para o atacante Kieza, próximo na lista. Gilberto está a cinco gols de igualar a marca do K9, que balançou as redes 29 vezes na temporada 2015. Apesar dos números, ele garante que o foco está no ganho coletivo.

“O desafio é sempre bem-vindo, eu sempre fui uma pessoa que gosta dos desafios, mas essa questão de artilharia eu prefiro não colocar como meta. Quando você se coloca como um possível artilheiro você fica muito fominha. Eu já sou fominha, os meus companheiros reclamam de mim, imagine se eu começar a chutar todas... Aí o bicho vai pegar para o meu lado (risos). Eu prefiro ir jogo a jogo, com os meus companheiros me ajudando. Se acontecer vai ser algo que vai vir tanto deles, quanto de Deus, vou ser abençoado por isso. Se não vier, eu vou estar feliz pelo rendimento que o nosso grupo está tendo, que é excelente”, afirmou Gilberto, bem descontraído.

Mais distante

Se Kieza já aparece no radar de Gilberto, o topo da lista ainda está um pouco distante. Cria da base tricolor e ídolo do clube, Nonato lidera a disputa. Em 2002, o atacante marcou 35 vezes, sendo 10 no Brasileirão, ajudando o Bahia a escapar do rebaixamento. Nonato também aparece na segunda colocação, com os 34 gols que marcou em 2001.

Com 40 jogos e 24 gols em 2019, a média de Gilberto é de 0,6 gols por jogo. Pela frente, o camisa 9 tem mais 20 jogos para tentar a façanha de ultrapassar Nonato e se isolar na artilharia tricolor, o primeiro deles neste domingo, quando o Bahia recebe o Fortaleza, às 16h, na Fonte Nova, pelo último jogo do primeiro turno do Brasileirão.

Além de rivalizar com ex-atacantes do Esquadrão, Gilberto trava um outro duelo particular na temporada, contra Gabigol, jogador do Flamengo.

Autor de 29 gols em 2019, o atacante do time carioca lidera a artilharia no Brasil no ano e tem justamente Gilberto como principal concorrente. A distância entre os dois é de cinco gols.

No Brasileirão, Gabigol também leva vantagem. Principal goleador da Série A, ele balançou as redes 15 vezes, contra nove do atacante tricolor.

Não só no ataque

Além de se destacar pelos gols, Gilberto ressalta que também tem ajudado o Bahia na zaga. A solidez defensiva do tricolor é apontada como um dos motivos da boa campanha do clube no Campeonato Brasileiro.

Até aqui, o Esquadrão não foi vazado em 10 dos 18 jogos que fez no Brasileirão. “Eu vou até fazer uma brincadeira, acho que o videogame tem que aumentar o poder defensivo dos atacantes, quem mais corre para marcar hoje em dia são os atacantes, que têm que fazer a linha alta (risos). A gente tem feito isso bem, o grupo está sabendo assimilar isso que o Roger está pedindo, por isso que estamos conseguindo os resultados positivos”, explicou o atacante.

Diante do Fortaleza, o Bahia vai ter a chance de conseguir um feito histórico: se tornar o time nordestino com melhor campanha em um primeiro turno de Brasileirão. Para isso, vai precisar vencer o time cearense e somar 33 pontos, o que superaria os 32 conquistados pelo rival Vitória durante a Série A de 2008.

O triunfo também será fundamental para manter o Esquadrão na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2020. Atualmente, a equipe é a sétima colocada, empatada em número de pontos com o Internacional, primeiro time dentro da zona de classificação. O colorado leva vantagem no número de vitórias.

“Temos que controlar a ansiedade. O nosso time chegou onde chegou por saber lidar com cada jogo, tentar sempre sair vencedor de cada jogo e, quando não dava para a vencer, a gente ia lá e somava o ponto que dava. Temos que seguir assim, somando pontos da maneira que seja para a gente conseguir algo bom no final do ano”, analisou Gilberto, ao falar do momento do tricolor na temporada.