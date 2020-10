Gilberto desencanta, Bahia volta a vencer após 9 jogos e deixa Z4

A agonia tricolor chegou ao fim. Depois de nove jogos, o Bahia voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (30), o Esquadrão bateu o Botafogo, por 2x1, no estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da primeira rodada, e encerrou a seca de triunfos.

Um dos gols da partida também veio em tom de alívio, já que foi marcado pelo atacante Gilberto, que não balançava as redes há 13 jogos e deixou a sua marca aos 40 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Élber ampliou a vantagem, enquanto Pedro Raul descontou para o Botafogo. De quebra, o Esquadrão conquistou o primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão e saiu da zona de rebaixamento.

Com 12 pontos, o Bahia ultrapassou o próprio Botafogo e subiu para a 16ª colocação, enquanto o alvinegro é agora o vice-lanterna. O próximo compromisso do Esquadrão será no domingo (4), quando recebe o Sport, às 18h15, em Pituaçu.

Fim da seca

Em busca do primeiro triunfo no comando do Bahia, Mano Menezes promoveu mudanças na equipe. Na defesa, Nino Paraíba e Lucas Fonseca entraram nas vagas de Edson e Juninho. No meio-campo, o experiente Elias estreou com a camisa tricolor, enquanto na frente, Clayson e Marco Antônio substituíram Élber e Rodriguinho.

Nos primeiros minutos, o tricolor mostrou organização defensiva, conseguindo neutralizar bem as jogadas de ataque do Botafogo, mas pouco incomodava no setor ofensivo. Só a partir dos 12 minutos o Esquadrão começou a ser mais agressivo na frente e viveu bom momento.

O chute de fora da área de Juninho Capixaba e a chegada de Gilberto pela esquerda assustaram o goleiro Diego Cavalieri. Aos 22 minutos, Ernando aproveitou a falta cruzada na área e testou forte. Cavalieri fez boa defesa e impediu o gol tricolor.

Logo depois, o jogo voltou a ficar travado no meio-campo, com poucas chances para as duas equipes. Pouco acionado, Clayson não conseguia repetir as dobradinhas com Capixaba para levar o Bahia ao ataque. Quando o Esquadrão voltou a aparecer na frente, o gol saiu.

Aos 40 minutos, Marco Antônio cobrou falta, Gilberto subiu mais que toda a defesa e de cabeça estufou as redes alvinegras, quebrando o jejum de 13 jogos sem marcar e colocando o Bahia em vantagem.

Bote certeiro

O Bahia voltou do intervalo sem mudanças e viu o Botafogo tentar se lançar ao ataque. Aos três minutos, o goleiro Douglas se chocou com David Araújo e deixou o pessoal preocupado. Passado o susto, o Bahia quase chegou ao segundo.

Aos sete minutos, Clayson deixou Ramires em boa condição, mas dentro da área, o meia isolou e perdeu boa oportunidade. O Botafogo respondeu em cabeçada de Rafael Foster que Douglas se esticou todo para salvar. Na sequência, Matheus Babi recebeu livre na pequena área, mas furou e não conseguiu marcar o gol.

Com a vantagem no placar, o Bahia passou a se fechar e esperar o momento para sair em contra-ataque. Mano então colocou Élber e Daniel em campo. Quando teve a chance, o meia arriscou de fora da área e quase conseguiu superar o goleiro Cavalieri.

Como no primeiro tempo, a partida passou a ficar travada no meio-campo. Quando voltou criar no ataque, o Botafogo perdeu outra chance clara com o colombiano Renteria. De tanto esperar, o momento certo para o Bahia chegou.

Aos 39 minutos, Juninho Capixaba recebeu livre na esquerda, cruzou rasteiro e Élber chegou completando para as redes, ampliando o placar para o Esquadrão. O Botafogo ainda conseguiu diminuir o prejuízo com o gol de Pedro Raul, aos 45 minutos, mas o tricolor se defendeu bem nos minutos finais e comemorou o triunfo.

FICHA TÉCNICA



Botafogo 1 x 2 Bahia

Campeonato Brasileiro - 1ª rodada

Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (trio do DF)

Cartões amarelos: Victor Luis, Barrandeguy (Botafogo); Juninho Capixaba, Rossi (Bahia)

Cartão vermelho: Barrandeguy (Botafogo)

Gols: Gilberto, aos 40 mintutos do 1º tempo, Élber, aos 39 minutos do 2º tempo, e Pedro Raul, aos 45

Botafogo: Diego Cavalieri; Kanu, Rafael Forster e Sousa (Davi Araújo); Caio Alexandre, Rentería, Bruno Nazário, Victor Luís e Kevin (Barrandeguy); Kalou (Rhuan) e Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.



Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Elias (Daniel), Ramires (Rossi) e Clayson (Élber); Marco Antônio (Ronaldo) e Gilberto (Saldanha). Técnico: Mano Menezes.