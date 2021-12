Gilberto despista sobre permanência no Bahia: 'Ainda tem que decidir'

Se nos próximos dias nada mudar, os tricolores podem considerar que o atacante Gilberto está vivendo os seus últimos momentos com a camisa do Bahia. Principal goleador da equipe, o jogador tem contrato apenas até o final de dezembro e ainda não há definição sobre a renovação.

Na manhã desta terça-feira (7), Gilberto concedeu entrevista no CT Evaristo de Macedo e foi questionado sobre a sua permanência no tricolor para a temporada de 2022. Como fez em outras ocasiões, o atacante despistou e disse que o foco, no momento, está na partida contra o Fortaleza, na quinta-feira (9), pela última rodada do Brasileirão.

"A gente tem que decidir, ainda não terminamos o campeonato, acho que é importante terminar o ano deixando o Bahia na primeira divisão, isso é o mais importante para mim. Depois a gente discute o que é melhor para o Bahia", explicou ele.

Apesar de adotar o mistério, o tom do jogador foi de despedida. Lembrado sobre uma tatuagem que possui em que está vestido com a camisa do Bahia, ele não titubeou ao afirmar que ter aceitado a proposta do Esquadrão, em 2018, foi uma das melhores decisões que ele tomou.

"A minha entrega todos os dias foi para que isso que estou vivendo hoje se tornasse realidade. Graças a Deus eu consegui entregar tudo que eu podia ao Bahia e vou continuar entregando enquanto vestir essa camisa", iniciou Giba.

"A passagem em si resume a tatuagem. É algo para ficar marcado na minha história, eu faço parte de 1% da história do Bahia. O Bahia é um clube gigante, bicampeão brasileiro, deve ser respeitado sempre, assim como a gente vem respeitando, como jogadores que passaram aqui respeitaram, e aqueles que vierem no futuro vão buscar fazer aquilo que eu fiz e respeitar esse escudo, que tem um motivacional muito forte e a torcida vibra muito também", completou.

Desde 2018, Gilberto é o principal goleador do Bahia. Ao todo, o atacante balançou as redes 83 vezes e empilhou recordes na equipe. Atualmente Giba ocupa a 16ª posição no ranking de artilheiros do clube, ao lado de Edinho.

Já no Brasileirão, o atacante assumiu o topo da artilharia do Bahia e de clubes nordestinos na primeira divisão, com 46 tentos. Já quando o assunto são os títulos, o camisa 9 pode se orgulhar de ter conquistado a Copa do Nordeste deste ano - marcando gol na final -, e os Campeonatos Baianos de 2019 e 2020.

Durante todo o ano de 2021, a situação contratual de Gilberto foi tema recorrente. Durante a conquista do Nordestão, sobre o Ceará, o atacante chegou a afirmar que o ciclo dele no tricolor estava perto do fim e indicou a possibilidade de atuar por outra equipe no próximo ano.

A diretoria do Bahia também nunca escondeu que terá dificuldade para manter o centroavante. O peso maior está na situação financeira que o clube atravessa, com déficit nas contas. Mesmo assim, nas últimas semanas clube e jogador tiveram as primeiras conversas para uma possível renovação. A permanência passa pela manutenção do Esquadrão na Série A, já que o rebaixamento trará ainda mais prejuízo aos cofres do clube.