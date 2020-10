Gilberto diz que Bahia precisa encarnar espírito de vibração

O triunfo do Bahia por 3x1 sobre o Atlético-MG, na última segunda-feira (19), vai ficar marcada para o atacante Gilberto. O camisa 9 saiu do banco de reservas e participou dos três gols que decretaram a vitória tricolor.

Fora de campo, o centroavante afirmou que o Bahia precisa voltar ao estilo de jogo reativo, o que, segundo ele, foi deixado de lado por pressão da torcida e parte da imprensa. Nesta quarta-feira (21), durante a reapresentação do elenco, Gilberto voltou a bater na tecla.

Durante entrevista na Cidade Tricolor, o jogador disse que não colocou a culpa pelos resultados ruins na torcida, mas afirmou que o time precisa encarnar o espírito de vibração para conseguir objetivos mais altos na Série A.

“Parece que eu coloquei a culpa no torcedor, e não é isso. Eu apenas acho que nós atletas, e também comissão técnica, não podemos nos deixar ir pela euforia dos torcedores. Temos que fazer uma coisa boa e que se encaixe no perfil do clube também. O nosso perfil, isso está na história e hino do clube, é vibração. É um time que vibra, que marca forte, e quando sai, tem a oportunidade, mata o jogo. Vai sofrer? Vai. Mas é melhor um triunfo na mão, sofrido como foi contra o Atlético-MG, do que não ter o triunfo. Se for para jogar feio, como as pessoas acham, não me importa. Eu me importo com o triunfo e acabou”, voltou a dizer ele.

Com 19 pontos, o Bahia é agora o 12º colocado do Brasileirão. Nesta quarta-feira, o elenco voltou aos trabalhos na Cidade Tricolor. A equipe só volta a entrar em campo pela Série A no próximo dia 31, quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. Antes disso, o Esquadrão jogará pela segunda fase da Sul-Americana. O sorteio que define o adversário será nesta sexta-feira (23).

Confira outros pontos abordados por Gilberto durante entrevista:

Triunfo sobre Atlético-MG é virada de chave do Bahia?

Primeiro de tudo o elenco e o Bahia em si sempre acreditou no que pode fazer no Campeonato Brasileiro. Em eventuais jogos não conseguimos os resultados que queríamos, mas acreditar e correr atrás do que queremos para o restante do campeonato é importante demais. Acho que o Bahia tem tudo para conseguir o que quer no campeonato.

Gilberto goleador voltou?

Eu nunca sai do Bahia não. Estou aqui, continuo aqui e devo continuar por muito tempo. Tem coisas no futebol que só passa quem está lá dentro do jogo vivenciando aquele momento. Eu estou aqui pronto para ajudar sempre, às vezes vou ajudar fazendo gols, às vezes vou ajudar motivando os meus companheiros. Quero sempre ajudar, independente da função que estiver fazendo.

Marcas alcançadas no clube

Eu não gosto muito de números, sempre falo isso. Estatística é legal para quem gosta, mas a única estatística que eu queria mesmo era ser campeão brasileiro, assim como Bobô. Então, as outras vão continuar ainda por muito tempo enquanto eu continuar no Bahia.

Mudança de postura contra o Atlético-MG

Nós temos tática, temos um treinador que é muito inteligente, sabe ler o adversário, sabe programar o time de acordo com aquilo que ele pretende que o time consiga para ter um resultado melhor. Nada mais justo dizer que a tática que o Mano Menezes usou contra o Atlético-MG deu certo. Primeiro tempo a gente tinha que segurar mesmo, até porque o primeiro tempo do Atlético-MG é fulminante, eles sufocam o adversário, e no segundo tempo tem uma queda de rendimento normal. A gente soube aproveitar.

Opção no banco

Eu estava cansado, temos muitos jogos e o treinador vem conversando com todo mundo. Nós estamos conversando, atento aos jogos para numa necessidade, como foi na partida, estar apto para ajudar a equipe.

Oscilação na Série A incomoda?

Essa é uma pergunta que não tem nada a ver. O Bahia vai lutar pelo que quer no campeonato, independente da situação que seja, e isso é o mais importante. Temos uma meta traçada e vamos brigar até o final do campeonato para conseguir.