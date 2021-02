Gilberto, do BBB21, é aprovado em mais uma seleção de PhD com bolsa nos EUA

O pernambucano Gilberto Nogueira não chama atenção apenas dentro da casa do Big Brother Brasil 21, mas também fora dela. O doutorando em Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) conquistou mais uma bolsa em seleção de PhD, dessa vez na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (18) através dos perfis oficiais do brother.

Na última semana, a mãe de Gilberto, dona Jacira, já havia comunicado a aprovação do pernambucano na seleção de PhD da Universidade do Texas, também nos EUA. Antes de entrar no reality show, o brother, nascido em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana Recife (RMR), e morador de Paulista, afirmou que aguardava o resultado da seleção.

"Mais uma conquista do nosso menino Gil. Muito esforço, muitas noites estudando, muita 'vigorosidade', trouxeram o resultado tão desejado. Ser aprovado no PhD com bolsa para não só uma universidade internacional não é pra desistentes. Estamos aqui celebrando sua vitória desejando muito que você saiba que quem persiste, consegue. E você conseguiu! Parabéns Gil do Vigor, você merece tudo isso e muito mais!", publicaram os administradores de sua página no Instagram.

De origem humilde, Gilberto buscou nos estudos uma tentativa de mudar sua realidade e ser inspiração para todos os familiares. Atualmente, faz doutorado em Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde pesquisa a relação entre a ação do Estado e o nível de violência no mercado de drogas.

Reportagem originalmente publicada no JC Online