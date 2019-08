Gilberto evita 'oba oba' e quer Bahia ligado contra o CSA

O triunfo sobre o Atlético-MG deixou a torcida tricolor empolgada. Com 24 pontos, o Bahia está a apenas três do G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores e tem na próxima rodada o confronto em casa contra o CSA.

Apesar do bom momento no Brasileirão, o atacante Gilberto prega pés no chão. Artilheiro do tricolor no Brasileirão, com oito gols, e autor do tento no triunfo sobre os mineiros, ele afirma que o momento é de união e concentração antes de pegar o time alagoano.

"Tem que ir Com calma. As coisas estão se encaminhando bem. Não gosto de colocar uma euforia para, caso não saia daquele jeito que a gente quer, cobrem por isso. Temos que fazer nosso trabalho jogo a jogo, focar bem e esquecer a pontuação máxima. A gente tem que ganhar os jogos. Vai ser difícil para caramba o jogo do CSA. Temos que focar, porque, num todo, o Campeonato Brasileiro muda rápido demais, e se a gente não estiver esperto, a gente pode ser surpreendido. Deixo a ressalva que é importante demais valorizar o adversário que está vindo, porque eles querem um resultado bom, e a gente não pode deixar... A gente quer, em casa, fazer um resultado positivo", afirmou o atacante.

Na tarde desta segunda-feira (26), o elenco tricolor voltou aos treinos no Fazendão e iniciou a preparação para encarar o CSA, sábado (30), às 16h, na Fonte Nova. Para a partida, Roger Machado vai poder contar com os retornos de Ezequiel e Moisés. A dupla cumpriu suspensão contra o Atlético-MG.

Quem também está à disposição para o duelo é o atacante Artur; Convocado para a seleção olímpica, ele vai se apresentar na segunda-feira (2) e vai poder entrar m campo diante do CSA, dois dias antes.

Nesta terça-feira (27), o elenco tricolor volta aos treinos e continua a preparação para a partida.