Gilberto Gil e Iza farão live juntos; saiba mais detalhes

Pela primeira vez em suas carreiras, Gilberto Gil e Iza realizarão um show completo juntos, que terá transmissão ao vivo, no sábado (20), às 20h, no canal da Mastercard Brasil no YouTube. A live será realizada na casa de Gil, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a produção dos artistas, todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades de saúde serão cumpridos –, com sucessos da carreira do artista baiano.

O diretor artístico Zé Ricardo foi desafiado pela W/MCcann e Mastercard para criar um encontro musical que celebrasse o recente movimento criado pela Mastercard “Faça parte e comece o que não tem preço”, que, em parceria com a ONG “Ação da cidadania”, doará dois milhões de pratos de comida a famílias em dificuldades durante a pandemia.

“Quando desenhei o encontro entre Gil e Iza, pensei justamente no fato de saber da admiração mútua entre eles. Esse fator faz toda a diferença na entrega artística final. Não basta pensar apenas em uma afinidade musical para a magia acontecer. E os dois tem um apreço muito grande um pelo outro”, destaca o músico e curador Zé Ricardo.

O desafio proposto pelo diretor de negocios da agencia e também empresario artístico Tom Gil, foi para a criação de um encontro musical que “não tem preço”, capaz de emocionar e mobilizar pessoas em nome de uma causa importante, gerando impactos em toda a sociedade. Com Gilberto Gil ao violão, a dupla passeará por sucessos de autoria do artista baiano, como “Se eu quiser falar com Deus”, “Palco” e “Vamos fugir”, além de músicas que ele imortalizou como “Esperando na Janela” e Three little birds”.

A partir da premissa de que o poder das conexões é uma das formas de começar o que não tem preço, a tela da transmissão da live incluirá um QR Code em que o público poderá fazer doações que serão revertidas para a ONG Ação da Cidadania, onde cada real doado corresponde a um prato de comida para os mais afetados pela pandemia.