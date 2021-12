Gilberto Gil publica fotos raras do período do exílio em Londres

O cantor Gilberto Gil, de 79 anos, publicou, nesta segunda-feira (27), uma série de fotos tiradas há cerca de meio século, durante o seu exílio forçado em Londres, ocorrido no período da ditadura militar no Brasil.

No dia 27 de dezembro de 1968, o cantor baiano foi preso em virtude do AI-5, o momento mais sombrio dos anos de chumbo. No ano seguinte, precisou se exilar na capital inglesa.

"Essas são algumas imagens do período em que Gil passou na capital da Inglaterra. Em 1971, o disco 'Gilberto Gil' eternizou esse momento de sua biografia, com músicas em inglês que retratam as referências musicais adquiridas por Gil", escreveu a equipe do artista no Instagram.

As lembranças serviram para anunciar que o disco "Gilberto Gil", lançado em 1971 — há exatos 50 anos — ganhou uma nova edição em vinil. Confira as imagens.