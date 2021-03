Gilberto Gil toma primeira dose da vacina contra covid-19 em Salvador

Gilberto Gil tomou a primeira dose da vacina contra covid-19 no Centro de Saúde Clementino Fraga na Av. Centenário, em Salvador nesta sexta-feira (12). A imagem foi compartilhada pela esposa do compositor, a empresária Flora Gil, nas redes sociais.

"Vacina é o melhor remédio. Hoje Gilberto Gil tomou a primeira dose em Salvador", escreveu Flora.

A imagem recebeu centenas de comentários de fãs comemorando a vacinação. 'Melhor notícia do dia. Oxalá esteja com ele", escreveu uma fã.

Grande parceiro de Gil, Caetano Veloso recebeu a sua primeira dose da vacina contra o coronavírus na quinta (4). O cantor e compositor de 78 anos foi vacinado no Rio de Janeiro, onde mora. Como recebeu a vacina da Oxford, ele vai receber a segunda dose após 90 dias.

O cantor postou o momento nas suas redes sociais e celebrou: "Chegou a data para os da minha idade, tomei a vacina. Primeira dose. Oxford/AstraZeneca. Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses tomo a segunda dose". Entre as tags usadas no post Caetano escreveu #VacinaParaTodos #VacinaSim #VacinaJá e #vivaosus.



Outro artista que também recebeu a vacina nesta quinta foi Paulinho da Viola.



O cantor e compositor carioca escreveu nas suas redes um texto onde lamenta a atual situação do país, em meio à pandemia. Ele pediu que as pessoas se vacinem, quando tiveram imunizantes disponíveis.



"A alegria de ser vacinado hoje contrasta com a tristeza de saber que a cada dia tantas vidas estão sendo perdidas. A única ferramenta que temos são os cuidados e a vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez".



Ícone da Portela e do samba brasileiro, Paulinho da Viola recebeu sua vacina e comentou a situação atual do país em meio à pandemia

Paulinho ainda agradeceu aos profissionais de saúde. "Deixo aqui os meus agradecimentos àqueles que trabalham incessantemente para nos dar esperança, aos profissionais de saúde, ao SUS, ao Instituto Butantan e à Fiocruz. Que mais vacinas cheguem o mais rápido possível a todos os brasileiros. #sus #instutobutantan #fiocruz"



Nesta semana, pelo menos outros três grandes nomes da música brasileira receberam suas vacinas: Roberto Carlos, Erasmo Carlos e outro baiano Tom Zé.