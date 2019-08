Gilberto repete feito de Jajá contra o Fla e quebra marca de 18 anos

A torcida do Bahia teve que esperar três jogos até o tricolor voltar a marcar gols pelo Campeonato Brasileiro. Mas, com certeza, a espera valeu muito a pena.

Os três gols anotados por Gilberto no triunfo por 3x0 sobre o Flamengo, na Fonte Nova, encerraram a seca de gols e também o jejum do Esquadrão, que já durava cinco jogos na Série A.

Além disso, Gilberto conseguiu repetir um feito realizado apenas uma vez, há 19 anos. No dia 17 de setembro de 2000, Bahia e Flamengo se enfrentaram na Fonte Nova. O tricolor venceu por 4x1 na partida que teve um grande destaque: o atacante Jajá.

Contra o tricolor, o Flamengo contava com jogadores de destaque como o goleiro Júlio Cesar, os meias Denilson e Petkovic e os atacantes Edilson e Adriano, que, com 18 anos, iniciava a carreira no rubro-negro. Mas, diante de 48 mil pessoas, a noite estava reservada mesmo para o iluminado Jajá.



O camisa 9 marcou três dos quatro gols do Bahia na goleada. O zagueiro Jean Witte fez o outro do Esquadrão na partida, enquanto o pentacampeão Denilson descontou para o time carioca.

No quarto e último gol, Jajá ainda anotou uma pintura. Ele deixou o zagueiro Fernando e o goleiro Júlio Cesar no chão antes de tocar para o fundo das redes.

Naquele dia, o soteropolitano colocou seu nome na história do Bahia. Foi a primeira vez que um jogador do tricolor marcou três gols sobre o Flamengo. Em 2011, ano que o Bahia voltou a disputar a Série A, o atacante Jóbson ficou perto de atingir a marca ao balançar as redes duas vezes no empate por 3x3, em Pituaçu. Mas só agora Gilberto conseguiu repetir o feito.

“Vinha uma cobrança legal em cima de mim aí e eu poder fazer três gols é importante para caramba para eu poder mostrar que dou sempre o meu máximo. Para que a torcida saiba que quando eu estiver em campo, vou dar o meu máximo em prol do Bahia”, disse ‘Golberto’ logo após o jogo de domingo.



Marcas quebradas

Além de se igualar a Jajá, Gilberto quebrou outras duas marcas ao balançar as redes três vezes diante do Flamengo. O último jogador do Bahia que havia marcado três gols em um mesmo jogo do Brasileirão foi o atacante Robgol.



Em 2001, ele anotou os três tentos do triunfo por 3x0 sobre o Paraná, na Fonte Nova. Além do triunfo tricolor, a partida marcou a estreia do lateral Daniel Alves como profissional. Ele começou como titular e saiu no segundo tempo para a entrada do meia Marcos Basílio.

A outra marca quebrada por Gilberto foi a de anotar três gols no primeiro tempo de um jogo da Série A. O último jogador do Bahia a conseguir essa façanha foi Charles, nos 3x0 sobre o São José-SP, em 1990.