Gilberto vai para o campo e volta a treinar no Bahia

O elenco do Bahia voltou aos treinos nesta quinta-feira (10), no Fazendão, e iniciou os preparativos para o duelo contra o Fluminense, no sábado (12), às 19h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Poupado contra o São Paulo por causa de desgaste muscular, o atacante Gilberto foi para o campo e fez uma atividade leve. Já Élber, que saiu no intervalo da partida, está recuperado da virose e trabalhou na academia.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na Fonte Nova fizeram um treino regenerativo. Já os reservas foram para o campo e o técnico Roger Machado comandou um trabalho de posse de bola.

Vetado devido a uma lesão na coxa, o lateral esquerdo Moisés fez fisioterapia. Ele vai passar por exame de imagem para saber o grau da lesão. Também estão fora da partida o atacante Artur, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral Ezequiel, que pertence ao Fluminense.

Já os meias Guerra e Shaylon ficam à disposição de Roger. O elenco do Bahia volta aos treinos sexta-feira (11), quando fará o último treino antes de embarcar para o Rio de Janeiro.