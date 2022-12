Gilmar Mendes suspende autorização do porte de arma da deputada Carla Zambelli

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão da autorização de porte de arma da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Na decisão, que é desta terça-feira (20), o ministro determina que se a deputada nnão entregar voluntariamente a arma em 48 horas, deve ser expedido um mandado de busca e apreensão da sua pistola e munições.

A decisão vem acatando pedindo da Procuradoria-Geral da República. Um procedimento avalia a conduta da parlamentar, que na véspera do segundo turno eleitoral sacou uma arma e perseguiu um homem após desentendimento em São Paulo.

Há apuração sobre porte ilegal de arma de fogo e uso ostensivo de armamento.

Para Gilmar Mendes, diante do que se sabe até agora, há indícios de que Zambelli usou a arma "para além dos limites da autorização de legítima defesa".

O ministro ainda cita que também foi levado em conta manifestações subsequentes de Zambelli nas redes sociais, com ataques às instituições democráticas e "instigando práticas em descompasso com as premissas do Estado Democrático de Direito".