Giovanni sofre lesão e não joga mais em 2019; veja boletim do DM

O elenco do Bahia ganhou uma vbaixa para a reta final do Brasileirão. O lateral-esquerdo Giovanni sofreu uma lesão no tendão de Aquiles durante o aquecimento nesta quinta-feira (7), e não vai atuar mais com a camisa tricolor em 2019. De acordo com o médico do Bahia, Daniel Araújo, o jogador vai passar por exame de imagem nesta sexta-feira (8) para determinar qual tratamento será adotado.

"No início do aquecimento, fazendo os saltos, os movimentos, ele (Giovanni) relatou que sentiu como se tivesse tomado uma pedrada na parte de trás da perna. Isso é um sinal clássico, que se chama 'sinal da pedrada', que determina a lesão do tendão de Aquiles. No exame que eu fiz no campo mesmo já determinou essa lesão. Amanhã vamos fazer exame de imagem só para determinar a extensão da lesão e direcionar o tratamento. Mas é certo que Giovanni não joga mais esse ano", explicou o médico tricolor.

Giovanni chegou ao Bahia durante a pausa para a Copa América. Ele fez dez jogos com a camisa tricolor e não marcou gols. Sem ele, Roger Machado conta apenas com Moisés, atual titular da posição. Aos 30 anos, Giovanni tem contrato com o Bahia até maio de 2020.

Daniel Araújo aproveitou ainda para atualizar a situação de outros atletas que estão no departamento médico. Confira:

Elton

Está em fase final de recuperação, fazendo treinamento físico, mantendo a fisioterapia. Dentro de duas semanas deve ser integrado ao grupo, treinando com a equipe e aí vai depender apenas do recondicionamento físico.

Lucca

Estava com uma dor articular no joelho, a gente tirou dos treinos esses dias. Ele estava fazendo fisioterapia, está medicado. Amanhã vai fazer um treino físico, vamos conversar com a comissão técnica para ver se ele faz com o grupo ou à parte, mas é bem provável que já esteja liberado junto com o restante do grupo.

Marco Antônio

Ele estava sentindo o pé antes do gol, fez um movimento, drible de corpo, torceu o pé e estava sentindo dor. Até achamos que pudesse ser uma coisa mais grave. Na hora do gol ele chutou e disse que não sentiu, mas terminou a partida com um pouco de dor. Ele está com um edema leve, não tem dor forte. Por precaução tem que fazer o exame de imagem. À princípio foi uma entorse. Se não for nada mais grave e amanhã ele estiver melhor, existe a possibilidade de ele ir para essa partida de domingo (Contra o Flamengo).