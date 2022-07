Girafa interrompe pedido de casamento e noiva fica com problema de saúde

Uma girafa conseguiu chamar mais atenção do que um pedido de casamento, feito durante um passeio em um safari. A internauta Montserrat Cox compartilhou no TikTok a situação, que teve um final nada bom.

A gravação foi publicada na última quarta-feira (20). Nas imagens é possível ver o homem ajoelhando para pedir a "mão" da namorada em um momento bastante romântico. No entanto, o que era para ser o pedido mais emocionante da vida de Montserrat, acabou virando um problema sério de saúde.

Isso porque a girafa queria muito participar do momento e deu lambidas no rosto da noiva. Mas, para evita a aproximação, Montserrat virou o pescoço para trás, mas foi seguida pelo animal. Com isso, a moça acabou ficando algumas semanas com um colar cervical. "Tive que usar um colar cervical por algumas semanas, mas ainda assim foi a melhor proposta de todos os tempos", disse.