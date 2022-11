Gisele Bündchen e Tom Brady fizeram acordo pré-nupcial em 2009 para divisão

O divórcio mais comentado dos Estados Unidos foi encerrado amigavelmente graças ao acordo que Tom Brady e Gisele Bündchen fizeram antes do casamento, em 2009. De acordo com fontes do jornal New York Post, os dois assinaram documentos para que as partes comerciais estivessem separadas durante o matrimônio.

Com isso, as únicas situações que os dois enfrentaram foram as divisões dos diversos imóveis e propriedades que adquiriram durante os quase 14 anos juntos.

“Houve um acordo pré-nupcial rígido estabelecido antes de eles se casarem em 2009. Ambos têm suas próprias entidades comerciais separadas, então a separação de suas riquezas não foi tão complicada no final. O único outro fator importante foi dividir o enorme portfólio de propriedades”, disse uma fonte próxima ao ex-casal.

A mansão de R$ 87 milhões deverá ficar com Brady, enquanto a modelo ficará com um apartamento discreto em Miami Beach, comprado por cerca de R$ 6 milhões. Pessoas próximas à Gisele afirmam que ela deixará o local apenas como escritório.

Além disso, a brasileira possui outras propriedades, como uma casa na Costa Rica, onde passa férias com os filhos, uma casa nas Bahamas e em Montana, além de um apartamento em Nova York - imóvel que ela ficou hospedada durante a separação.

Estima-se que Tom Brady tenha um patrimônio de US$ 333 milhões, quando Gisele conseguiu juntar 'apenas' US$ 400 milhões durante toda a carreira.