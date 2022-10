Gisele Bündchen teria dado 'ultimato' a Tom Brady sobre casamento e aposentadoria

A modelo Gisele Bündchen teria dado um "ultimato" ao jogador Tom Brady para que ele escolhesse deixar o futebol. Rumores sobre uma crise no casamento dos dois tiveram início após o astro da Liga de Futebol Americano (NFL) anunciar o fim da aposentadoria e depois voltar atrás. Conforme uma fonte anônima reportou à revista norte-americana Us Weekly, "Gisele disse a Tom que, se ele não deixasse o futebol para passar um tempo com a família, ela iria embora para sempre". Eles confirmaram hoje o fim do casamento.



Segundo a revista, a modelo estaria preocupada com a saúde do jogador. "Ela não quer que ele continue se machucando e não aproveite a vida no futuro. Ela está fazendo isso pela sua família", disse a fonte.



No início do mês, a Us Weekly também havia noticiado que até o círculo íntimo do casal estaria frustrado com a escolha de Brady. "Os amigos de Gisele e Tom estão chateados com ele por voltar atrás em sua palavra e deixar a aposentadoria", afirmou outra fonte anônima.



Tom Brady havia anunciado a aposentadoria em fevereiro deste ano, mas desistiu em março. O jogador havia tomado a decisão um dia após ver Cristiano Ronaldo marcar três gols pelo Manchester United contra o Tottenham, no estádio Old Trafford, em Manchester.



Gisele e Tom Brady são pais de Benjamin, de 12 anos, e de Vivian, de 9. Tom também é pai de Jack, de 15, fruto do relacionamento com sua ex-mulher, Bridget Moynahan.