GJ+ Salvador está com inscrições abertas até dia 7

Desconto, código promocional, incentivo...Quem curte desenvolvimento de jogos, comunicação, programação e muito mais, tudo junto e misturado, precisa ficar de olho nessa iniciativa da Semit:

"A Prefeitura, por meio da Diretoria de Inovação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), está incentivando jovens de Salvador, com idade a partir de 18 anos, a participar da 1ª etapa regional da Game Jam Plus (GJ+), uma maratona internacional de desenvolvimento de jogos. O fomento tem ocorrido por meio de lives no Instagram (@inovacaosemit) e divulgação em grupos de WhatsApp.

Além disso, a organização do evento está disponibilizando um código promocional com desconto de 100% para as pessoas que se inscreverem por meio da parceria com a Semit. Os interessados devem enviar mensagem para o Instagram da Diretoria de Inovação para mais informações ou entrar em contato com a organização do evento pelo e-mail gamejamplus.ssa@gmail.com.

As inscrições para o GJ+ Salvador estão disponíveis até o próximo dia 7 por meio do link https:// bit.ly/39TZiik. O investimento é de R$ 50. Além da parceria com a Semit, estudantes e grupos também têm direito a desconto. Podem participar jovens com mais de 18 anos interessados em arte, cultura, empreendedorismo e jogos e que atuem em áreas como comunicação, tecnologia, desenvolvimento de jogos, design, marketing, administração, programação e música, entre outras relacionadas.

Considerada a Copa do Mundo de desenvolvimento de jogos, a GJ+ ocorrerá de forma 100% digital. Por isso, mesmo pessoas que não residem em uma das cidades-sede podem participar do evento. Este ano, Salvador fará a estreia como uma das 60 cidades do mundo a sediar a fase inicial da competição (etapa regional), que ocorrerá nos dias 8, 9 e 10 de outubro."