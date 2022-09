Gkay aparece com cabelo estranho para o Rock in Rio e sofre críticas na web

Quando Gkay afirma que vai para algum evento público, todo mundo já imagina que o look vai ser bastante comentado. Na noite deste sábado (3), não foi diferente. A influenciadora curtiu o segundo dia do Rock in Rio e apareceu nos bastidores com um visual bastante diferente, dividindo opiniões nas redes sociais.

Com uma line up totalmente pop, rap e trap, o festival recebeu a famosa com um look todo vermelho e o cabelo completamente espetado para cima, sendo comparada com Supla.

"Quando eu vi esse cabelo eu fiquei louca. E aí eu queria muito fazer e nada melhor do que uma oportunidade como o Rock in Rio pra gente causar e botar para fora esse nosso espírito. Acho que o pessoal já sabe que eu venho com alguma loucura, mas eu acho divertida essa interação pessoal, faz meme... Eu adoro! Acho muito engraçado, então é muito legal para mim", disse Gkay em conversa à Quem.

Para a influenciadora, ser meme nas redes sociais é motivo de orgulho e isso faz com que seu trabalho seja reconhecido, aumentando sua visibilidade. "Eu adoro virar meme, né? Eu sou uma figura da internet, então eu acho que virar meme nada mais é do que o reconhecimento. Eu acho que, como eu sou da internet, vira mesmo e faz parte do meu trabalho, faz parte de toda essa coisa que é a internet e como eu sou também do humor", completou.

No Twitter, o visual da nordestina virou alvo de piadas. Ela, que já foi defendida diversas vezes pelos fãs, desta vez, não conseguiu acumular apoio, sendo criticada completamente.