Gkay e Bianca Andrade dão beijo cinematográfico em programa e agita web

Gkay e Bianca Andrade conseguiram agitar as redes sociais na noite desta terça-feira (25), durante a apresentação do MTV Miaw 2022. As duas influenciadoras estavam no palco para conversar com a plateia sobre os nomes do pop e da internet brasileira.

Em um determinado momento, as famosas não se intimidaram e logo deram um beijão ao vivo, deixando todos chocados com a atitude. Álvaro, influenciador digital e amigo pessoal de Gkay, ficou de boca aberta com o beijo das duas. "Meu Deus. O que é isso, Gessica Kayane?", berrou o famoso.

Nas redes sociais, vários internautas ficaram em dúvida se foi ensaiado ou apenas um susto repentino entre as duas. Vale lembrar que, durante o podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Gkay afirmou que não sentia atração por mulheres e que não ficaria com amigas.