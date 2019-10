Glenda Kozlowski deixa a Globo após 23 anos

Após 23 anos de casa, a apresentadora Glenda Kozlowski deixou a Rede Globo. "Sim, é verdade, estou deixando o Grupo Globo", disse ela ao colunista Flávio Ricco. A saída foi em comum acordo, de acordo com ela.

Glenda entrou na Globo em 1996 para apresentar o programa "Esporte Espetacular". Glenda também foi narradora em algumas ocasiões na TV Globo e SporTV.

De lá, até agora, a ex-atleta bodyboard já exerceu as mais diversas funções no departamento esportivo e, em uma determinado momento, uma passagem no entretenimento, na apresentação de um reality show de aventura.

Durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a jornalista fez parte do time de locutores esportivos da TV Globo. Glenda não disse se tem algum convite para outra emissora ou se tocará algo solo.