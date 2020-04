Globo cancela participação de Felipe Prior no Fantástico

(Foto: Reprodução)

A Globo decidiu cancelar a participação do arquiteto Felipe Prior, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB 20), no Fantástico, que iria ao ar nesse domingo (5). A informação foi divulgada pelo colunista do Uol Leo Dias, que diz ter confirmado o cancelamento com a assessoria de imprensa do canal.

Na tarde desta sexta-feira (3), a chefia da emissora já acompanhava com atenção o desdobramento das denúncias envolvendo o empresário e cogitava cancelar a entrevista que iria ao ar.

"Não haverá mais a matéria no Fantástico que abordaria a votação histórica do BBB. A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, como se percebe diariamente em seus programas jornalísticos e mesmo nas obras do entretenimento, e entende que cabe às autoridades a apuração rigorosa de denúncias como as que foram feitas contra Felipe Prior", informou a comunicação da Rede Globo através de nota enviada ao colunista.

Prior seria tema de uma reportagem focada em como é estar novamente confinado, desta vez por causa da pandemia do novo coronavírus, depois de passar pouco mais de dois meses dentro da casa do BBB. Ele, inclusive, foi entrevistado na tarde de quinta-feira (2) pela repórter Ana Carolina Raimundi.

Ainda de acordo com Leo Dias, as afiliadas da Globo foram orientadas a suspender imediatamente a veiculação de chamadas do Fantástico que anunciassem a participação de Felipe Prior, enquanto a decisão sobre o que fazer com o conteúdo ainda estava sendo estudada.

A direção da Globo trabalhava com duas possibilidades. A primeira, e a que aconteceu de fato, é que o conteúdo simplesmente deixe de ir ao ar. A outra hipótese era a da manutenção da reportagem no programa de domingo, porém, atualizada para também abrir espaço para a repercussão das denúncias, o que foi descartado.

As denúncias sobre o ex-participante do BBB 20 estouraram na manhã desta sexta (3), após a publicação de um artigo da revista Marie Claire, intitulado "Duas acusações de estupro e uma de tentativa de estupro contra Felipe Prior". O texto afirma que ele é acusado de estupro por duas mulheres, e de tentativa de estupro por uma terceira.

A InterFAU, festa universitária em que os supostos crimes teriam sido praticados, teve de vir a público e afirmou que, de fato, Felipe Prior foi banido dos eventos organizados por ela para "garantir a segurança e o bem-estar de todos do evento".