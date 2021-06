Globo lança campanha para mostrar intimidade dos jornalistas do grupo

A surpresa prometida por William Bonner no Jornal Nacional desta quinta (10) foi anunciada no final da edição. Trata-se de uma campanha que visa aproximar os jornalistas da emissora do público. "Fatos e pessoas" vai apresentar momentos da intimidade dos jornalistas.



"A partir desta quinta-feira (10), nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós, jornalistas. Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias", informou.



Campanha mostra o dia a dia de jornalistas longe dos olhos do público. Assista ao filme. pic.twitter.com/P6TwZ8CIu2 — Jornal Nacional (@jornalnacional) June 11, 2021

A Globo exibiu o primeiro filme da campanha com áudios reais trocados por jornalistas do grupo Globo com seus familiares. De acordo com Bonner, "os filmes vão mostrar que nós jornalistas noticiamos o que vivenciamos". Renata Vasconcellos, emocionada, falou sobre o papel da imprensa. "Estamos aqui pelo nosso país. Essa é a nossa missão, e é como a gente pode ajudar", disse.