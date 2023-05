Globo oferece salário multimilionário para segurar Ivete Sangalo; veja valores

A Globo está disposta a abrir os cofres para manter Ivete Sangalo entre os nomes da emissora. Para garantir que a cantora siga como apresentadora do "The Masked Singer Brasil", a emissora dos Marinho ofereceu um salário de R$ 7 milhçoes, informou a colunisto Alessandro Lo-Bianco, no programa "A Tarde é Sua".

Ainda de acordo com o colunista, Ivete está considerando deixar a atração após três anos. A intenção do canal é que a baiana permaneça por, ao menos, mais uma temporada da atração.

Apesar da oferta, a Globo também está analisando possíveis substitutas para o caso de Ivete recusar. Entre os nomes considerados estão Sabrina Sato, Angélica, Taís Araújo e Priscilla Alcântara.