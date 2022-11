Globo prorroga inscrições do Prêmio do Movimento LED

As inscrições para a 2ª edição do Prêmio do Movimento LED – Luz na Educação tiveram seu prazo estendido. Agora, estudantes, professores, empreendedores, criadores e instituições terão até o dia 15 de novembro para inscrever seus projetos.

Iniciativa da Globo e Fundação Roberto Marinho, o Movimento LED busca reconhecer, mapear, e iluminar iniciativas inovadoras que possam potencializar a educação brasileira. O projeto está em linha com um dos compromissos assumidos publicamente pela Globo, recentemente, com a agenda ESG.

(Foto: Divulgação)

Para participar, basta ter uma iniciativa inovadora nas área de Educação Básica, Educação profissional/técnica e Educação não formal. O valor total da premiação será de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1,2 milhão dividido entre os seis vencedores da 2ª edição do prêmio e R$ 300 mil para Desafio LED – Me dá uma luz aí!, destinado a jovens estudantes, com previsão para acontecer no primeiro semestre de 2023.

Os critérios de avaliação das iniciativas se baseiam em quatro principais pilares que se aderem à lógica do Prêmio: Inovação, Impacto, Escala e Replicabilidade e Metodologia. Os projetos semifinalistas são avaliados pela ponteAponte, especialista em premiações de impacto socioambiental, e auditados pela PWC.

Os interessados poderão realizar inscrições para a premiação através do site www.movimentoled.com.br.