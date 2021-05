Globo solta vinheta do plantão sem querer e assusta telespectadores

Durante um dos intervalos do "Encontro com Fátima Bernardes", apareceu a vinheta do Plantão da Globo, assustando o telespectadores. No entanto, a chamada foi logo interrompida, dando lugar ao comercial da novela "A Vida da Gente".

o plantão da globo lembrou que a notícia não ia edificar e desistiu da fofoca pic.twitter.com/32m4R0BlRV — luan vinicius lovato (@luanlovato) May 25, 2021

Apesar de durar apenas alguns segundos, o início da vinheta foi o suficiente para assustar os telespectadores. A TV Globo não comentou sobre a falha. Já Fátima Bernardes, ainda no programa ao vivo, disse que não passou de uma falha na transmissão.

"Agora há pouco, no intervalo comercial, entrou um plantão da Globo. Não rolou nada, entrou um pedacinho da vinheta e parou. [...] E não aconteceu só com a gente, aconteceu em casa e foi parar na nuvem [de palavras do programa]", disse a apresentadora.