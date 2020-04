Globo tem 13 jornalistas com coronavírus; filho de apresentador na lista

Filho do ex-Bem Estar, Fernando Rocha, Pedro Rocha é um dos infectados (Foto: Divulgação)

13 jornalistas da Globo estão infectados com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela própria emissora, segundo o site NaTelinha. Outros 19 profissionais apresentaram sintomas da doença, mas após, realização de exame, foi descartada a covid-19.

"Destes 13, dois são assintomáticos; oito têm um quadro leve da doença e estão em casa; e três apresentam um quadro moderado e estão internados. Estão bem e a evolução dos três têm sido positiva. Os casos se distribuem assim: 1 caso em Brasília, 1 em Minas Gerais, 3 em São Paulo e 8 no Rio de Janeiro", afirmou a Globo, por meio de sua assessoria de imprensa.

A emissora ainda explicou que toma todas as providências necessárias, como o afastamento preventivo de contatos próximos, mantém o distanciamento entre os postos de trabalho, as medidas de higiene das mãos e dos equipamentos, e agora o uso obrigatório de máscaras, exceto nas chamadas.

A Globo não revela nomes e funções dos jornalistas diagnosticados com o novo coronavírus e orienta os profissionais a não publicarem informações de cunho pessoal durante a quarentena. O único paciente que teve seu tratamento divulgado foi Marcelo Magno, apresentador da Rede Clube, afiliada da emissora no Piauí, e plantonista do Jornal Nacional.

Outro caso revelado foi de Pedro Rocha. O jornalista de 27 anos e sem histórico de doenças crônicas, portanto fora do grupo de risco para Covid-19, teve seu teste positivo divulgado pelo pai, Fernando Rocha, ex-apresentador do Bem Estar, nesta segunda, em sua rede social.

"Hoje, logo cedo, eu tive a informação de que meu filho, Pedro Rocha, também testou positivo para o coronavírus. O Pedro mora em Belo Horizonte, trabalha na Globo Minas, e mora com meu pai e com minha mãe em um apartamento que, felizmente, tem espaço para todo mundo. Minha mãe vai fazer o teste de novo. Todos passam bem, têm sintomas leves", disse Fernando Rocha no Instagram.

Pedro trabalha na cobertura esportiva, mas foi emprestado para o noticiário sobre o coronavírus.