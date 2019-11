Glória Maria passa por cirurgia para retirar tumor no cérebro

Foto: GShow

A jornalista e apresentadora Glória Maria, do Globo Repórter (TV Globo), foi submetida a uma cirurgia no cérebro na manhã desta segunda-feira (11).

Ela foi internada no hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro, onde permanece internada.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a operação ocorreu para retirada de uma neoplastia, um tumor em razão do aumento anormal do número de células (benignas ou malignas).

O hospital não divulgou informações sobre a cirurgia.

Ainda de acordo com a publicação, a apresentadora "está acordada e passa bem".