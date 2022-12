Gloria Perez homenageia filha após 30 anos de morte

A autora Gloria Perez publicou uma homenagem para a filha Daniella Perez, nesta quarta-feira (28), dia em que o assassinato da atriz completa 30 anos. Daniella Perez tinha 22 anos quando foi assassinada por Guilherme de Pádua e Paula Thomaz em 1992.

A autora publicou uma coreografia que foi feita por alunos da escola de dança onde Daniella estudava nos anos 90.

No vídeo, publicado no Instagram de Gloria, os bailarinos dançam em frente a um telão que exibe foto da atriz. Na legenda, a global escreveu que estava feliz pelo grupo de dança ter homenageado a filha.

"30 anos de saudade. O Jazz da Carlota Portela foi a segunda casa da Dany. E nesse 2022 eles fizeram uma linda e emocionante celebração da sua vida: ela voltou a dançar com os integrantes do grupo com quem dançou no espetáculo de fim de ano daquele 1992", escreveu.

O caso de Daniella Perez virou tema da série documental Pacto Brutal, lançada pela HBO Max, em 2022. A série teve uma das maiores audiências para a plataforma. Guilherme de Pádua morreu após sofrer um infarto neste ano.